Ульяновск, , 13:10 — REGNUM В Ульяновской области продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Это следует из обновлённой статистики оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Средства профилактики против ковида Василий Иванов © ИА REGNUM

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По данным на 13 января, жертвами пандемии в Ульяновской области стали ещё 10 ковидных больных. Это на два летальных исхода меньше, чем было сутками. Напомним, что 10 января в регионе также умерли 10 пациентов с коронавирусом.

Всего в области скончались 3914 больных COVID-19. Смертность составила 3,21% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом (121 754).

Напомним, что в Ульяновской области для снижения рисков распространения коронавируса в конце 2021 года было закуплено 30 тыс. экспресс-тестов, из них 20 тыс. были направлены в стационары и 10 тыс. — в первичное звено. Ожидается поставка ещё 24 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске предлагают создать не мене двух центров компьютерной томографии для приёма и обследования больных ковидом. В минздраве полагают, что это позволит разгрузить первичное звено здравоохранения.