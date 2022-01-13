Москва, 13 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В России около 30% граждан планируют сменить место жительства в ближайшие два-три года. Об этом 13 января сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сославшись на результаты социологического исследования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Мы, проведя соцопрос, узнали для себя интересную статистику, что 30% населения из опрошенных в течение ближайших двух-трёх лет планируют поменять место жительства», — сказал чиновник на Гайдаровском форуме.

Он отметил, что вопрос расселения является одним из ключевых для строительной отрасли. Также стоит задача сделать жизнь граждан комфортнее за счёт строительства социальной инфраструктуры, создания рабочих мест и развития сети транспорта.