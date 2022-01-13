Магас, , 13:08 — REGNUM В Ингушетии будут запущены первые международные рейсы уже в наступившем году. Предварительно сроком запуска работы аэропорта «Магас» в международном режиме назван октябрь, сообщили 13 января в пресс-службе регионального правительства.

Магас Тимур Агиров

Для начала выполнения полетов за рубеж требуется провести ряд мероприятий, сообщили участники выездного совещания правительства под председательством первого вице-премьера правительства Ингушетии Магомеда Евлоева. Так, необходимо провести строительные работы по оборудованию пункта пропуска через государственную границу и процедуры согласования с надзорными органами и курирующими федеральными ведомствами.

Только по окончании этих работ и получении разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Минтранс России создаст межведомственную комиссию по проверке соответствия аэропорта проектной документации. Предполагается, что первоначально из аэропорта «Магас» будут выполняться 1−2 рейса в неделю, после чего их частота и количество маршрутов будут увеличены.

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