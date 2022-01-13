Омск, , 13:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Омской области заявили о том, что никто не будет прививать школьников от COVID-19 насильно.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM 13 января в минздраве, на данный момент оценивается потребность в вакцине от коронавируса для подростков для составления логистических цепочек внутри региона (есть нюансы по соблюдению холодовой цепи).

«Система должна быть готова к приёму препарата для вакцинации подростков. Потому в учебных заведениях собирается информация. Как и в случае с другими прививками, процесс будет осуществляться с согласия родителей», — заверили в министерстве.

Родителям рекомендовали «не сеять панику в родительских чатах».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в Омской области выявлено 133 375 носителей коронавируса, выздоровели 125 343 человека, скончались 3310 ковид-пациентов.

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