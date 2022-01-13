Нижний Новгород, , 13:31 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 января выявили 647 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 152 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 234 531 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписаны 878 человек, всего выздоровел с начала пандемии 221 151 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 34 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 133 человек. Накануне сообщалось о 21 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 3247 человек.

По состоянию на 13 января в регионе проведено 4 741 550 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 12 494 нижегородца. Охват населения тестированием увеличился и составляет 233,27 теста на 100 тыс. населения при рекомендуемом уровне тестирования 200 единиц на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции повысился и составляет 1,78. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 13 января составляет 24%.