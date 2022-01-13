Оренбург, 13 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбурге ряд школ на электронные адреса получили анонимные письма с угрозой теракта. По результатам проверок установлено, что все сообщения — ложные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

После поступления угроз в адрес образовательных учреждений, школы города подвергли тотальной проверке. Эвакуация школьников не потребовалась. Подозрительных предметов не обнаружили. Занятия проходили в штатном режиме.

Стоит отметить, что 12−13 января в разных городах России в школы поступили ложные сообщения о минировании зданий. В частности, в Екатеринбурге пришлось эвакуировать более 150 школ.