Красногорск, , 13:04 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 842 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 13 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 604 953 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 655 865.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 13 января число жертв COVID-19 увеличилось на 39 человек.

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