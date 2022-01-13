Нижний Новгород, 13 января 2022, 13:32 — REGNUM За минувшие сутки 34 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о 21 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 133 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 13 января в регионе выявили 647 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 152 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 234 531 случая. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 3247 человек.