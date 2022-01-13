Алма-Ата, Казахстан, 13 января 2022, 13:03 — REGNUM Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался тогда, когда власти республики решили, что ситуация в стране стабилизировалась. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористическая операция завершена в 14 из 17 регионов Казахстана.
Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»
Читайте также: В Алма-Ате задержали около двух тысяч участников беспорядков