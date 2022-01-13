Чита, , 13:03 — REGNUM Организациями Забайкальского края в январе-октябре 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 76 011,8 млн. рублей. Об этом и информирует территориальное управление государственной статистики.

Деньги

Отмечается также, что деятельность 137 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 83 349,3 млн. рублей, 96,4% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Убыток получили 85 организаций Забайкальского края (38,3% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 7337,5 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец октября 2021 года составила 70 555,1 млн. рублей, из нее просроченная — 5026,6 млн. рублей, или 7,1% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец октября 2021 года составила 100 587,8 млн. рублей, из нее просроченная — 12 028,8 млн. рублей, или 12,0% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, дебиторская задолженность на конец июня 2021 года составила 88 800,0 млн. рублей, из нее просроченная — 11 220,1 млн. рублей, или 12,6% от общего объема дебиторской задолженности.

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