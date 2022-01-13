Москва, 13 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом 13 января сообщает Министерство обороны России.

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»В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — заявили в оборонном ведомстве.

Также миротворцы подготавливают технику и материальные средства для загрузки в самолёты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

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Возвращение сил ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой направить миротворцев в Казахстан, охваченный массовыми беспорядками, руководство республики обратилось к странам ОДКБ — России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистану и Армении — 5 января. Для проведения миротворческой миссии ОДКБ в республику были переброшены более двух тысяч военных и около 250 единиц техники.

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После нормализации обстановки в ряде регионов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 января заявил о начале вывода миротворцев из Казахстана. Планируется, что этот процесс займет десять дней.