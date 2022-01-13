Москва, 13 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Для сохранения высокого спроса на жильё необходим рост реальных доходов граждан, сообщил 13 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Для того чтобы строилось и продавалось 120 млн кв. метров жилья в год, нужно, чтобы реальные доходы населения росли на 2,5% в год, — заявил Хуснуллин на Гайдаровском форуме. — Если они не растут, значит, спроса не будет».

Другим важным фактором, по мнению вице-премьера, является доступность ипотечного кредитования. Он рассказал, что на сегодняшний день 47% населения России не могут взять ипотеку. В этой связи правительство предлагает социальные ипотечные схемы, а также программу расселения ветхого жилья.