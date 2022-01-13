Брест, Франция, 13 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В диалоге с Россией по вопросу о безопасности в Европе очень тесно сотрудничает с США Европейский союз. Об этом 13 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи глав минобороны стран ЕС во французском Бресте.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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«Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует в (диалоге по вопросам безопасности с Россией и США) и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США», — приводит его слова ТАСС.

Также Боррель отметил что он неоднократно общался по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и уточнил, что в Брюсселе убеждены в том, что ни одно решение не будет обсуждаться и приниматься без тесного сотрудничества с ЕС и участия сообщества в этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский прокомментировал для Polskie Radio итоги переговоров России и США в Женеве.