Воронеж, 13 января 2022, 13:00 — REGNUM Массовое тестирование на коронавирус проводится в ряде вузов Воронежа, сообщения об этом появились на сайтах и страницах учебных заведений в социальных сетях.
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Так, в Воронежском госуниверситете экспресс-тестирование на коронавирус проводилось 12 января. В Воронежском государственном техническом университете экспресс-тестирование назначено на 20 января. В тот же день в вузе будет проводиться вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Для участия в экспресс-тестировании необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, результаты объявляют в течение десяти минут.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на данный момент подтверждён один случай заражения штаммом «Омикрон». По последним данным, его выявили у иностранной студентки.