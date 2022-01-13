Копенгаген, 13 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Наиболее уязвимым к COVID-19 жителям Дании скоро предложат четвертую дозу вакцины. Это сообщение было сделано министром здравоохранения Магнусом Хёйнике на пресс-конференции 12 января, о чем на следующий день сообщил новостной портал Omni.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Как пишут журналисты, право привиться от COVID-19 получат люди с сильно ослабленным иммунитетом, а также лица с онкологическими и другими серьезными заболеваниями.

«До сих пор только очень небольшая группа граждан получила четвертую прививку», — говорится в статье.

Министерство здравоохранения Дании также рассматривает возможность предоставления право на получение четвертой прививки людям, проживающим в домах престарелых, а также очень пожилым гражданам. Медицинские власти подчеркнули, что их оценка, согласно которой третья бустерная прививка обеспечивает надежную защиту, остается в силе.