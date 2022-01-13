Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие стуки выявили 243 зараженных коронавирусом, трое из них были вакцинированы и находятся на лечении дома. Об этом 13 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

В отделении реанимации Александр Куликов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперативного штаба, в регионе с 10 января наблюдается медленный рост вновь выявленных носителей. В среднем в день выявляется на десять носителей больше, чем сутками ранее. Так, накануне в регионе лабораторным путем подтверждено 243 заражения, что на 11 случаев больше, чем сутками ранее, и на 29 больше, чем 10 января.

Наибольшее количество зараженных за сутки выявлено в крупных населенных пунктах Ленобласти: Гатчина (15), Мурино, Выборг (по 13), Всеволожск, Кириши, Тихвин (по 12), Волхов (10).

В настоящий момент в регионе развернуто 1889 коронавирусных коек, из которых 511 — свободны (27,05%). На ИВЛ в Ленобласти в настоящий момент находится 36 пациентов с ковидом.

«На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за сутки поступило 135 человек, — заметили в комздраве. — За последние сутки в области выявлено 243 человека, из них трое привитых, находятся на амбулаторном лечении».

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