Москва, , 12:59 — REGNUM В 2022 году весьма вероятно замедление роста российской экономики до 2,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов.

Рост экономики Colleen Lane

«Замедление роста российской экономики до 2,4% в 2022 году — весьма вероятный сценарий, потому что восстановительный рост себя исчерпал в 2021 году, — сказал Кондрашов. — В 2023 году рост может составить и более 1,8%, но в целом темпы роста опустятся к ставшим привычными нам 2%. Так, ноябрьский консенсус-прогноз Института «Центр развития», построенный исходя из опросов среди профессиональных макропрогнозистов, предполагает понижение темпов роста ВВП до 2,5% в 2022 году, 2,2% в 2023 году и 2% в 2024—2027 годах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что замедление роста экономик стран — потребителей российской нефти отразится и темпах роста ВВП РФ.

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