Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чувашии продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и растёт число жертв пандемии. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 13 января, в республике официально выявлено 12 января 54 носителя коронавируса. Это на пять случаев больше, чем было 11 января. С начала января выявлялось ежедневно от 44 до 55 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 47 159 случаев заражения, выздоровели 41 043 жителя, или 87,03%. Из них за последние сутки победил болезнь 31 пациент.

Умерли в республике 4115 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на очередном заседании оперативного штаба планируют рассмотреть итоги проверки в отношении предприятий общественного питания, которые незаконно работали накануне нового года и в ночь на 1 января. Власти планируют устроить публичную «порку».