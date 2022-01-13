Солт-Лейк-Сити, США, 13 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:91.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Джордан Кларксон, на счету которого 22 очка. В составе «Кливленда» форвард Лаури Маркканен набрал 20 очков.

«Кливленд» одержал 24-ю победу в 42 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 14-е поражение в 42 играх и идёт на пятом месте.

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