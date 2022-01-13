Стокгольм, , 13:01 — REGNUM В ночь на 13 января стало известно, что лидер «Центристов» Анни Лёф заразилась коронавирусом после того, как она приняла участие в дебатах со своими коллегами в парламенте Швеции. Однако несколько минут назад пришло известие, что по крайней мере еще один политик подцепил вирус, передает новостной портал Omni.

Риксдаг (сс) Self-taken

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Сообщение о своем положительном статусе на коронавирус Лёф сообщила на странице в соцсети Twitter. Лидер «Центристов» отметила, что чувствует себя хорошо и симптомов заболевания у нее не наблюдается.

Утром 13 января лидер «Зеленых» Пер Болунд написал на странице в соцсети Twitter, что и он тоже получил положительный результат теста на коронавирус.

«Сегодня утром я слал экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным, поэтому меня помещают в карантин в соответствии с рекомендациями Агентства общественного здравоохранения», — написал Болунд.

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