Москва, , 12:57 — REGNUM В 2022 году в России рост заработных плат продолжится в тех сферах, где сохранится дефицит персонала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Зарплата Ника Егорова

«Если не произойдет никаких серьёзных кризисов и ограничений, то рост номинальных заработных плат продолжится и в 2022 году, но, скорее всего, темпы роста будут ниже, — сказала эксперт. — Бизнес в 2021 году достиг предела расходов на персонал, и в дальнейшем это приведёт к снижению прибыльности бизнеса. Но есть те сферы, где дефицит персонала будет наблюдаться и в 2022 году, так что там рост заработных плат продолжится. Это IT-сфера, строительство, медицина, фармацевтика. Традиционно растёт заработная плата в нефтегазовой, банковской и финансовой сферах, невзирая на мировую конъюнктуру».

Как полагает Иванова-Швец, меньше всего, вероятно, будет расти заработная плата в торговле, сфере обслуживания, отраслях обрабатывающей промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году медианная зарплата выросла на 17%.

Читайте ранее в этом сюжете: На 17% выросла медианная зарплата в России в 2021 году