Копенгаген, , 13:00 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен впервые дала публичный комментарий о задержанном начальнике Службы военной разведки Ларсе Финдсене. О чем именно сказала премьер-министр, 13 января сообщил шведский телеканал SVT.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Напомним, что Ларс Финдсен в настоящее время находится под стражей по подозрению в утечке совершенно секретной информации. О какой именно информации идет речь, пока неясно.

В Дании опасаются, что эта ситуация нанесет ущерб международному сотрудничеству датской разведывательной службы. Однако, по словам премьер-министра, ее доверие к Службе военное разведки по-прежнему непоколебимо.

«Это именно то, чем и должна заниматься Служба военной разведки, когда мы говорим о сотрудничестве с нашими союзниками. Я верю, что она с этим справится», — подчеркнула Фредериксен.

«У нас хорошие органы разведки, и я всецело на них полагаюсь», — добавила премьер-министр.