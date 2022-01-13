Наталья Стрельцова, 13 января 2022, 14:55 — REGNUM На Востоке от Москвы, в Балашихе, рядом с Горьковским шоссе, расположена масштабная усадьба Горенки. Усадьба Горенки является памятником федерального значения и охраняется государством. История имения известна с XVII века. На пустоши у реки Горенки, на левом берегу, был построен большой деревянный господский дом. Усадьба получила одноименное название — Горенки. Усадьбой владела Прасковья Хилкова, которая вышла замуж за Алексея Григорьевича Долгорукова. Их дочь должна была выйти замуж за Петра II, который часто гостил в усадьбе, но планы не осуществились. В 1747 году имение продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, а уже его наследники благоустраивали территорию. В усадьбе построили большой каменный дом, церковь, создали пейзажный парк, а также была собрана крупнейшая в России библиотека по естественным наукам. Горенский ботанический сад имел коллекцию из более, чем 7000 экземпляров растений. Здесь проводились научные работы крупнейшими учеными.
Во время войны 1812 года усадьба не пострадала, но церковь была разрушена и не восстанавливалась. При князе Юсупове, который купил усадьбу, были вывезены скульптуры и большая часть оранжерейных растений, а затем усадьбу он продал.
В усадьбе Горенки в 1830—1910 годах располагались бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики — сначала Н. А. Волкова, затем В. Н. Третьякова. В 1910 году фабрикант В. П. Севрюгов купил усадьбу. Дворец восстанавливали под руководством архитектора С. Е. Чернышева. С 1926 года (по недавнее время) в усадьбе располагался санаторий «Красная роза». В годы Великой Отечественной войны в усадьбе работал военный госпиталь.
В январе 2022 года усадебный дом, двухэтажную оранжерею, западный и восточный флигели, грот в парке и другие объекты выставили на торги. Имущество распложено на участке, который не подлежит приватизации, зато его можно взять в аренду как единый имущественный комплекс. Будущий владелец обязан взять на себя все обязательства по сохранению памятника.