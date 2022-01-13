13 января 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 14:55 — REGNUM На Востоке от Москвы, в Балашихе, рядом с Горьковским шоссе, расположена масштабная усадьба Горенки. Усадьба Горенки является памятником федерального значения и охраняется государством. История имения известна с XVII века. На пустоши у реки Горенки, на левом берегу, был построен большой деревянный господский дом. Усадьба получила одноименное название — Горенки. Усадьбой владела Прасковья Хилкова, которая вышла замуж за Алексея Григорьевича Долгорукова. Их дочь должна была выйти замуж за Петра II, который часто гостил в усадьбе, но планы не осуществились. В 1747 году имение продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, а уже его наследники благоустраивали территорию. В усадьбе построили большой каменный дом, церковь, создали пейзажный парк, а также была собрана крупнейшая в России библиотека по естественным наукам. Горенский ботанический сад имел коллекцию из более, чем 7000 экземпляров растений. Здесь проводились научные работы крупнейшими учеными.

Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный дом усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во время войны 1812 года усадьба не пострадала, но церковь была разрушена и не восстанавливалась. При князе Юсупове, который купил усадьбу, были вывезены скульптуры и большая часть оранжерейных растений, а затем усадьбу он продал.

Флигель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колоннада. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Строения на территории усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Флигель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В усадьбе Горенки в 1830—1910 годах располагались бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики — сначала Н. А. Волкова, затем В. Н. Третьякова. В 1910 году фабрикант В. П. Севрюгов купил усадьбу. Дворец восстанавливали под руководством архитектора С. Е. Чернышева. С 1926 года (по недавнее время) в усадьбе располагался санаторий «Красная роза». В годы Великой Отечественной войны в усадьбе работал военный госпиталь.

Аллея в парке усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аллея в парке усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Грот в парке усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Грот в парке усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бывшая оранжерея. Строения на территории усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бывшая оранжерея усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Строения на территории усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В январе 2022 года усадебный дом, двухэтажную оранжерею, западный и восточный флигели, грот в парке и другие объекты выставили на торги. Имущество распложено на участке, который не подлежит приватизации, зато его можно взять в аренду как единый имущественный комплекс. Будущий владелец обязан взять на себя все обязательства по сохранению памятника.

У ворот усадьбы расположены два караульных домика Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Табличка у ворот усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ворота. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строения на территории усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В караульном домике расположился храм Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Храм Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный дом. Усадьба Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строения на территории усадьбы Горенки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM