Наталья Стрельцова, 13 января 2022, 14:55 — REGNUM На Востоке от Москвы, в Балашихе, рядом с Горьковским шоссе, расположена масштабная усадьба Горенки. Усадьба Горенки является памятником федерального значения и охраняется государством. История имения известна с XVII века. На пустоши у реки Горенки, на левом берегу, был построен большой деревянный господский дом. Усадьба получила одноименное название — Горенки. Усадьбой владела Прасковья Хилкова, которая вышла замуж за Алексея Григорьевича Долгорукова. Их дочь должна была выйти замуж за Петра II, который часто гостил в усадьбе, но планы не осуществились. В 1747 году имение продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, а уже его наследники благоустраивали территорию. В усадьбе построили большой каменный дом, церковь, создали пейзажный парк, а также была собрана крупнейшая в России библиотека по естественным наукам. Горенский ботанический сад имел коллекцию из более, чем 7000 экземпляров растений. Здесь проводились научные работы крупнейшими учеными.

Главный дом. Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом. Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом. Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом. Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом усадьбы Горенки
Главный дом усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во время войны 1812 года усадьба не пострадала, но церковь была разрушена и не восстанавливалась. При князе Юсупове, который купил усадьбу, были вывезены скульптуры и большая часть оранжерейных растений, а затем усадьбу он продал.

Флигель
Флигель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Горенки
Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колоннада. Усадьба Горенки
Строения на территории усадьбы Горенки
Колоннада. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строения на территории усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Флигель
Флигель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Горенки
Усадьба Горенки
Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В усадьбе Горенки в 1830—1910 годах располагались бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики — сначала Н. А. Волкова, затем В. Н. Третьякова. В 1910 году фабрикант В. П. Севрюгов купил усадьбу. Дворец восстанавливали под руководством архитектора С. Е. Чернышева. С 1926 года (по недавнее время) в усадьбе располагался санаторий «Красная роза». В годы Великой Отечественной войны в усадьбе работал военный госпиталь.

Аллея в парке усадьбы Горенки
Аллея в парке усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллея в парке усадьбы Горенки
Аллея в парке усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Грот в парке усадьбы Горенки
Грот в парке усадьбы Горенки
Грот в парке усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Грот в парке усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бывшая оранжерея. Строения на территории усадьбы Горенки
Бывшая оранжерея. Строения на территории усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бывшая оранжерея усадьбы Горенки
Строения на территории усадьбы Горенки
Бывшая оранжерея усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строения на территории усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В январе 2022 года усадебный дом, двухэтажную оранжерею, западный и восточный флигели, грот в парке и другие объекты выставили на торги. Имущество распложено на участке, который не подлежит приватизации, зато его можно взять в аренду как единый имущественный комплекс. Будущий владелец обязан взять на себя все обязательства по сохранению памятника.

У ворот усадьбы расположены два караульных домика
У ворот усадьбы расположены два караульных домика
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Табличка у ворот усадьбы Горенки
Ворота. Усадьба Горенки
Табличка у ворот усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ворота. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строения на территории усадьбы Горенки
Строения на территории усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В караульном домике расположился храм
Храм
В караульном домике расположился храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Главный дом. Усадьба Горенки
Главный дом. Усадьба Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строения на территории усадьбы Горенки
Строения на территории усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллея, ведущая к главному дому усадьбы Горенки
Аллея, ведущая к главному дому усадьбы Горенки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM