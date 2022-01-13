Махачкала, 13 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Дагестане была пресечена попытка провоза в регион 8,6 кг лекарств с сильнодействующими веществами. Посылка была передана водителю рейсового автобуса, следовавшего из Москвы. Установлен хозяин груза, возбуждено уголовное дело, сообщили 13 января в пресс-службе ВОГОиП МВД России.

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Досмотр транспортного средства был произведен полицейскими на федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский» в Тарумовском районе Дагестана. Водитель пояснил, что обнаруженные в багажном отсеке две картонные коробки с фармакологическим препаратом, передал ему для доставки в Хасавюрт незнакомый ему ранее мужчина.

Как оказалось, организатором перевозки запрещенных веществ в республику являлся 37-летний житель города Хасавюрта. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ с целью сбыта.

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