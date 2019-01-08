Президент РФ Владимир Путин 13 января в Кремле проведёт встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны расскажет президенту о работе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Помимо этого, Путин встретится с владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным, а также проведёт три международных телефонных разговора.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.