Путину рассказали о пользе изменения климата для сельского хозяйства России
Климатические изменения помогают России эффективнее вести сельское хозяйство. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Путину рассказали о переселении жителей после провала почвы в Березниках
Жителей города Березники постепенно переселяют из зоны техногенной аварии. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Главное для российских производителей удобрений при нынешней конъюнктуре — обеспечить внутренний рынок, но и заработать они смогут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Шойгу доложит Путину о деятельности сил ОДКБ в Казахстане
Президент России Владимир Путин сегодня, 13 января, заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о работе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.