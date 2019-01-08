13 Января
 
13:26

Путину рассказали о пользе изменения климата для сельского хозяйства России

Климатические изменения помогают России эффективнее вести сельское хозяйство. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

13:23

Путину рассказали о переселении жителей после провала почвы в Березниках

Жителей города Березники постепенно переселяют из зоны техногенной аварии. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

13:15

Главное для российских производителей удобрений при нынешней конъюнктуре — обеспечить внутренний рынок, но и заработать они смогут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

13:09

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

13:09

Шойгу доложит Путину о деятельности сил ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин сегодня, 13 января, заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о работе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.