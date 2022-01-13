Президент РФ Владимир Путин 13 января в Кремле провеёл встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Речь шла о работе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Помимо этого, Путин встретился с владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным, а также провёл три международных телефонных разговора. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

13:09 13.01.2022 Президент России Владимир Путин сегодня, 13 января, заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о работе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Шойгу доложит Путину о деятельности сил ОДКБ в Казахстане

13:09 13.01.2022 Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

13:15 13.01.2022 Главное для российских производителей удобрений при нынешней конъюнктуре — обеспечить внутренний рынок, но и заработать они смогут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

13:23 13.01.2022 Жителей города Березники постепенно переселяют из зоны техногенной аварии. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Путину рассказали о переселении жителей после провала почвы в Березниках

13:26 13.01.2022 Климатические изменения помогают России эффективнее вести сельское хозяйство. Об этом 13 января заявил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Путину рассказали о пользе изменения климата для сельского хозяйства России

14:11 13.01.2022 С генеральным директором компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Фото: kremlin.ru

15:18 13.01.2022 Напомним, как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Шойгу запланирована в открытом формате.

15:59 13.01.2022 На встрече с Шойгу Путин поинтересовался, как проходит и завершается миротворческая миссия ОДКБ.

16:00 13.01.2022 «Владимир Владимирович, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, по решению президентов и председателей правительств, глав государств — членов ОДКБ немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ. Генеральный штаб в постоянном контакте с коллегами из, естественно, Казахстана, как и со всеми министрами обороны. Организовали воздушный мост. Задействовано было более восьмидесяти воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран — членов ОДКБ», — отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

16:01 13.01.2022 По его словам, своевременно и в самые короткие сроки была осуществлена переброска всех сил. «Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. В том числе и по просьбам руководства Казахстана, и по Вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае их захвата террористами», — уточнил Шойгу.

16:02 13.01.2022 Он уточнил, что отработали оперативно всё, что было ранее отработано на учениях, — это движение передовой группы, высадка первого эшелона, взятие под контроль инфраструктуры, которая позволит наладить тот самый мост и ту самую работу.

16:03 13.01.2022 «Сегодня провели Совет министров обороны стран — членов ОДКБ, на котором заслушали итоги и приняли решение по подготовленному плану по передаче объектов уже под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана, чего раньше сделать было невозможно, так как в первые дни задача стояла как раз другая — высвободить их от охраны этих объектов. За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — пояснил Шойгу и добавил, что утверждено решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану.

16:03 13.01.2022 Миротворческие силы в Казахстане взяли под охрану 14 объектов особой важности. Об этом 13 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Шойгу рассказал Путину о работе миротворческих сил в Казахстане

16:04 13.01.2022 «Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом, — своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа», — подчеркнул Шойгу.

16:05 13.01.2022 Владимир Путин обратил внимание, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Причём такую оценку дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16:06 13.01.2022 «То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно», — отметил президент РФ.

16:07 13.01.2022 «Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — добавил глава государства.

16:07 13.01.2022 Он добавил, что «все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно».

16:10 13.01.2022 Порядка 1600 правоохранителей Казахстана смогли переключиться на борьбу с террористами после того, как силы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в стране. Об этом 13 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Шойгу объяснил, как миссия ОДКБ помогла правоохранителям Казахстана

16:19 13.01.2022 В течение двух дней миротворческая миссия ОДКБ из Кахастана будет по большей части выведена. Об этом 13 января заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Шойгу отчитался о выводе сил ОДКБ из Казахстана

16:21 13.01.2022 Миротворческие силы ОДКБ помогли Казахстану перейти к решению внутренних вопросов в свободном и спокойном режиме. Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Подробности в материале: Путин оценил результаты миссии ОДКБ в Казахстане

16:26 13.01.2022 Российская сторона успешно выполнила свои задачи в Казахстане в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Читайте подробнее: «Пора возвращаться домой» — Путин о миссии ОДКБ в Казахстане

16:32 13.01.2022 Встреча Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу [kremlin.ru]

17:06 13.01.2022 Министр обороны Сергей Шойгу [kremlin.ru]

17:42 13.01.2022 На встрече с Сергеем Шойгу Владимир Путин заявил: «Разумеется, что те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооружёнными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди, и у них разные цели».