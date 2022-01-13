Омск, , 12:52 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали десять человек. Об этом сообщили 13 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Реанимация Softpedia.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

За весь период пандемии в Омской области скончались уже 3310 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 499 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области за сутки выявили более 200 носителей коронавируса