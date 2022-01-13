Пермь, , 12:52 — REGNUM В Пермском крае выявили за сутки 309 заражений коронавирусом, что на девять превышает предыдущий суточный показатель. Об этом сообщает 13 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 177 пациентов. Из них 81 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 164 517 случаев заражения коронавирусом. Оправился от болезни 151 841 пермяк. Жертвами заболевания стали 7618 человек, в том числе 15 — за последние сутки.

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