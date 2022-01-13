Чикаго, США, , 12:51 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 138:112.

«Бруклин Нетс» (сс) Erik Drost

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 27 очков. В составе «Чикаго» защитник Зак Лавин набрал 22 очка.

«Бруклин» одержал 26-ю победу в 40 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» потерпел 12-е поражение в 39 играх и идёт на третьем месте.

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