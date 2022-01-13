Стокгольм, 13 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация в области безопасности в Европе накалена до предела, и виной всему якобы являются «агрессивные действия» Российской Федерации. Об этом 13 января в интервью телеканалу SVT заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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«Это связано с действиями России, потому что существует риск военных действий в непосредственной близости от нас. Европейской системе безопасности, которая так важна для безопасности Швеции, сейчас бросается вызов», — заявила министр.

В то же время Линде подчеркнула, что Россия своими действиями не добьется, чтобы Швеция поменяла свой внешнеполитический курс, вступила в НАТО или этого наоборот не делала.

«Это мы решаем, что нам делать, а не Россия», — отметила Линде.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения со стороны западных стран в якобы «агрессивных действиях».