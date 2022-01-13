Подгорица, , 12:50 — REGNUM Центральный банк (CBCG) ожидает прибыль в размере 2,15 млн евро в этом году, что примерно на 780 тысяч больше, чем прошлогодний план, который прогнозировал прибыль в размере 1,37 млн евро. Такие данные приводятся в финансовом плане Цетробанка страны на 2022 год.

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Согласно плану, представленному на ознакомление в парламент, предполагается, что доходы составят 17,1 миллиона, а расходы — 14,95 миллиона.

Обе статьи — это увеличение по сравнению с прошлогодним планом, когда доходы прогнозировались на уровне 15,92 млн, а расходы — на уровне 14,54 млн, пишет издание Vijesti.