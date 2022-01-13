Москва, 13 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Рост городов в России опережает темпы строительства дорог. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Выступая на Гайдаровском форуме, чиновник отметил, что снижение качества общественного транспорта и рост автокредитования привели к тому, что жители городов всё чаще пользуются личным автотранспортом.

«Города растут, количество автомобилей растёт, и мы уже в существующих городах построить такое количество улично-дорожных сетей не можем ни организационно, ни финансово», — сказал Хуснуллин.

Для решения проблемы вице-премьер предложил развивать общественный транспорт, в том числе рельсовый — железные дороги и трамваи.