Ульяновск, , 12:48 — REGNUM В Ульяновской области продолжатся сильные снегопады и метели. Об этом сообщает управление МЧС.

Зима Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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Ведомство предупреждает, что 13 января во второй половине дня и в первую половину ночи 14 января местами по области сохранится сильный снег, метель, на дорогах — снежные заносы. В связи с этим в регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии, ночью 14 января ожидается южный ветер 7−12 метров в секунду, отдельные порывы до 17 метров в секунду, температура воздуха составит — 10…-15 градусов мороза.

В мэрии Ульяновска заявляют, что «ближайшие дни» дорожники будут «в усиленном режиме» устранять последствия сильных снегопадов.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности также объявлялся в Ульяновской области 12 января из-за сильных снегопадов.