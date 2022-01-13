Кабул, , 12:48 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Парван сообщили, что вооруженные грабители убили 70-летнего мужчину.

Убийство mosaic36

Амрулла Салех, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Джабаль-ус-Сирадж провинции Парван, сообщил газете «8 Собх» 13 января, что инцидент произошёл ночью в деревне Кадерхейль этого уезда.

По его словам, мужчина был убит после того, как преградил путь в свой дом грабителям, одетым в военную форму. Он добавил, что это уже второй случай, когда вооруженные грабители пытались ворваться в дом этого старика.

Начальник разведки уезда Джабаль-ус-Сирадж заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали четверых подозреваемых по делу об этом убийстве.

Рост криминальной и организованной преступности, такой как ограбления и похищения людей, после прихода к власти правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает серьезную обеспокоенность в некоторых частях страны.