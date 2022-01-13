Сакраменто, США, , 12:48 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:116.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка. В составе «Сакраменто» разыгрывающий Де'Аарон Фокс набрал 29 очков.

«Сакраменто» одержал 17-ю победу в 44 матчах и занимает 23-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 21-е поражение в 42 играх и идут на 19-м месте.

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