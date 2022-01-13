Киев, , 13:14 — REGNUM Украина хотела бы получать от западных стран больше военной помощи, как прежде — Афганистан, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном 13 января интервью изданию «Украинская правда».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, западные партнёры постоянно поддерживают Киев, но в режиме разной интенсивности. Украине хотелось бы большего, в том числе на фоне «той колоссальной помощи, которую получил» Афганистан до того, как к власти там пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В этом случае американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом», — сказал Данилов.

Секретарь Совбеза поблагодарил западных партнёров и отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку от НАТО и других стран, особенно в части военно-воздушной обороны и средств борьбы с беспилотниками.

Как сообщало ИА REGNUM, Данилов также заявил об отсутствии в стране «прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям» и к тому, что в ближайшее время «что-то серьезное произойдет».

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