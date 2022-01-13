Волгоград, , 12:50 — REGNUM Около 1,5 тысячи единиц спецтехники очищают от снега и наледи региональные и федеральные трассы в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе администрации региона.

Расчистка трассы Https://www.volgograd.ru/

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По данным синоптиков, в областном центре и на юге региона за сутки выпала половина месячной нормы осадков, в северных районах — треть нормы. Из-за непрекращающегося снегопада в некоторых населённых пунктах ограничено движение большегрузных автомобилей. Дорожники, занятые на расчистке магистралей, использовали почти пять тысяч тонн противогололёдных реагентов.

Гидрометцентр прогнозирует с учётом ожидаемых снегопадов 14 и 15 января выпадение до половины месячной нормы осадков на всей территории области. В Волгограде в ближайшие три дня количество осадков приблизится к месячной норме.