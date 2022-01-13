Дамаск, 13 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти Ирана и Сирии стремятся к возобновлению железнодорожного сообщения транзитом через территорию Ирака. Об этом 13 января сообщает агентство SANA.

(сс)AndreiGarm Железная дорога

По данным журналистов, этот вопрос обсуждался в ходе переговоров министра транспорта Сирии Зухейра Хзейма с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Касеми. Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся возобновления воздушного и водного сообщения между двумя странами.

Как заявил Зухейр Хзейм, обе страны уделяют большое внимание возобновлению стабильной двусторонней торговли из-за санкций, введённых США против Ирана и Сирии.

«Министерство стремится возобновить железнодорожное сообщение между Сирией и Ираном. На встрече были рассмотрены препятствия, которые могут возникнуть при создании транзитного маршрута и помешать двусторонней торговле», — заявил министр.