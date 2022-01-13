Таллин, 13 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум.

Коронавирус

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За неделю 3−9 января 2022 года в Эстонии выявили свыше 800 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил национальный Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные.

Число «импортированных» заражений составило 12,1% от общего количества заражений этого периода.

По сравнению с предновогодней неделей количество завезенных из-за границы случаев заражения COVID-19 выросло на 65% — с 498 до 825. Завезенные случаи были связаны с поездами в 52 страны.

Больше всего случаев заражения было выявлено у приехавших из Финляндии (177) и Египта (116).