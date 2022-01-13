Сеул, 13 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи имеют возможность обнаружить и перехватить новую ракету КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства Пу Сын Чхана.

(сс) geralt Ракета

«Позвольте мне прояснить, что вооруженные силы Южной Кореи обладают возможностями не только обнаружить эту ракету, но и перехватить ее, — сказал представитель министерства на брифинге для журналистов. — Мы постоянно укрепляем нашу систему реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января из северокорейской провинции Чагандо был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.

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