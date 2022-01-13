Подгорица, 13 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Летом 2022 года авиакомпания из ОАЭ FlyDubai продолжит выполнять сезонные рейсы между Дубаем и Тиватом, подтвердило руководство авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Andreyphotoair Самолёт авиакомпании Fly Dubai

FlyDubai — единственный перевозчик из региона Персидского залива, который уже несколько лет выполняет сезонные рейсы в Черногорию.

Сообщение по маршруту Дубай — Тиват начнется 24 июня и будет осуществляться два раза в неделюдо 2 сентября. FlyDubai будет летать по этому маршруту на самолетах Boeing B737−800 и B737-Max8, сообщает издание Vijesti.