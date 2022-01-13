Самара, , 12:45 — REGNUM План по вводу жилья в 2021 году перевыполнен в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Строительство жилья

Итоги работы строительной отрасли региона в 2021 году были подведены на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году плановое значение показателя по вводу жилья в регионе составляло 1,7 млн кв. метров. При этом фактически согласно данным на 31 декабря 2021 года в области было введено 1,794 миллиона квадратных метров: плановое задание выполнено на 106%.

Отмечается, что на 2022 год плановое задание по вводу жилья установлено на уровне 1,867 млн кв. метров.

В 2021 министерство строительства планировало исключить из реестра проблемных объектов девять многоквартирных домов, восстановив права 676 человек. При этом по итогам года было исключено из реестра 14 объектов, были восстановлены права 1006 обманутых дольщиков.

В 2022 году планируется исключить из реестра проблемных не менее 11 многоквартирных домов.

На совещании также рассмотрели вопрос переселения граждан из аварийного жилья. Так, до конца 2021 года планировалось передать новое жилье 4770 жителям, при фактически этом улучшили свои жилищные условия 5520 граждан.

В 2021 году для расселения были куплены квартиры общей площадью 45,9 тысячи кв. метров, в 2022 году необходимо закупить еще 81 тыс. кв. метров жилья.