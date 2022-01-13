Киев, , 12:43 — REGNUM Для урегулирования конфликта на востоке Украины важно продолжить переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Об этом было заявлено в ходе разговора главы офиса президента Украины Андрея Ермака и советника президента США Джейка Салливана.

Флаги США и Украины U.S. Department of State

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Кроме того, стороны затронули вопросы безопасности вблизи украинских границ.

«Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по её деэскалации», — написал Еврмак на своей странице в Twitter.

«Согласился с необходимостью международных усилий. Отметил важность продолжения работы в «нормандском формате», — добавил Ермак.

Глава офиса украинского лидера подчеркнул, что Киев ценит неизменную поддержку со стороны США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с 11 января в директорате политики министерства обороны Украины на постоянной основе начали свою работу советники от Соединённых Штатов. В их обязанности будут входить оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также управление в сфере обороны и евроатлантической интеграции.