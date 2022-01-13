Москва, , 12:43 — REGNUM Самые добрые и отзывчивые люди живут в Казани (40% опрошенных), Краснодаре (29%) и Нижнем Новгороде (28%), самые трудолюбие — в Казани (17%), Волгограде, Омске, Уфе (по 15%), Краснодаре и Перми (по 14%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Люди ПОКА ТУТ

Целеустремленность больше всего свойственна жителям Екатеринбурга (16%), чувство юмора — жителям Омска (15%), Ростова-на-Дону (11%), Волгограда, Краснодара и Перми (по 10%). Вежливость и тактичность — типичная черта жителей Санкт-Петербурга (36%), Самары (12%), Москвы (10%) и Красноярска (9%).

Такая черта характера, как стрессоустойчивость свойственна жителям Волгограда (8%) и Красноярска (6%), чувство стиля в одежде и интеллектуальные способности жителям Воронежа (8% и 7%).

Жители Екатеринбурга отличаются собранностью и организованностью (13%). Для жителей Москвы характерны вечная спешка, суета (8%) и равнодушие (9%). Загруженность, занятость горожан отмечают в Красноярске (6%), ответственность — в Нижнем Новгороде (9%).

Опрос проведен 6 августа — 20 декабря 2021 года в мегаполисах России. Опрошены 9000 граждан — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов-миллионников.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России растёт количество городов с благоприятной средой для проживания.

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