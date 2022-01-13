Париж, , 12:40 — REGNUM Условия въезда во Францию для привитых граждан Великобритании смягчатся, начиная с 14 января, передает BFM TV.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Министр-делегат по делам туризма, французских граждан за рубежом и франкофонии при министре Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан объявил об ослаблении условий въезда во Францию для вакцинированных путешественников из Великобритании.

Туристам больше не нужно будет проходить карантин по прибытии во Францию. Тем не менее, путешественникам потребуется отрицательный результат теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Анн Идальго представит 70 предложений своей политической программы.

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