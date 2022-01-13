Омск, , 12:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 215 носителей коронавируса, в том числе 164 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в областном министерстве здравоохранения.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 133 375 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 125 343 человека. Число выздоровевших за сутки — 499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в регионе было выявлено 195 носителей коронавируса, выздоровели 498 человек.

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