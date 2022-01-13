Ульяновск, 13 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжится обновление парка общественного транспорта. На маршруты выйдут новые рельсовые автобусы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Во втором полугодии 2022 году в регионе начнут движение новые рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Планируется запустить два состава из трёх вагонов.

Рельсовые автобусы будут работать на участках от Ульяновска до Инзы и Димитровграда. Власти отмечают, что планируется пересмотреть на данных маршрутах движение пригородных поездов.

Напомним, что в Ульяновской области в пригородном сообщении курсируют 13 поездов, в том числе в 2021 году запустили два новых состава в Новоспасском и Николаевском районах по маршруту Кузнецк — Сызрань.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области запустили пилотный транспортный проект в Карсунском, Сурском и Павловском районах, где восстановлен и запущен ряд новых маршрутов.