Москва, 13 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Сопротивление России недружественным намерениям НАТО будет возрастать. Об этом 13 января заявил научный руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Это только начало. Повторяю, будет усиливаться и военное давление, военно-техническое давление на них, будет усиливаться и политическое, и моральное давление», — заявил Караганов.

«Посмотрим, что получится. Ведь нас устроит не только вариант, что НАТО отказывается от расширения, но и тот вариант, что страны, которые находятся на острие конфронтации, типа Украины, Грузии и Молдовы, могут принять статус постоянно суверенитета», — указал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.