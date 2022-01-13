Краснодар, , 12:39 — REGNUM Главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначен бывший наставник английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке. Об этом 13 января сообщает пресс-служба клуба.

Стадион «Краснодар» Fckrasnodar.ru

Отмечается, что контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2024 года. В тренерский штаб войдут Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Фарке был главным тренером «Норвич Сити» с мая 2017 по ноябрь 2021 года. Он дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Напомним, 5 января «Краснодар» отправил Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера. Он возглавлял команду с апреля 2021 года.

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