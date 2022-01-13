Иркутск, , 12:39 — REGNUM Иркутские спасатели обеспокоены участившимися пожарами, возникающими по вине майнеров: граждане, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию, устанавливают специфичное оборудование в квартирах, частных жилых и дачных домах, гаражах. Но в стремлении получить прибыль, пренебрегают требованиями пожарной безопасности, информирует 13 января ГУ МЧС РФ по региону.

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По словам спасателей, все чаще в Приангарье регистрируются пожары, вызванные аварийной работой электросетей, к которой приводит безграмотность и безответственность стихийных майнеров. При осмотре дознаватели МЧС России находят поврежденное оборудование, при подключении которого не была учтена допустимая нагрузка на сеть, что приводило к короткому замыканию электропроводки. Своими действиями криптодобытчики подвергают опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Так, в Рождество, 7 января 2022 года, пожарные подразделения выезжали в Иркутский район на 15 километр Байкальского тракта, где, по сообщению очевидцев, в ДНТ «Щукино» произошел пожар. Горели второй этаж и кровля садового дома, существовала угроза перехода огня на строения, стоящие рядом.

Возле дома был обнаружен травмированный 58-летний мужчина, получивший ожоги лица и верхних конечностей при попытке самостоятельно потушить пламя. Он был госпитализирован в ожоговое отделение одной из городских больниц. Чуть позже он рассказал дознавателям МЧС России, что в доме было установлено оборудование для майнинга. Чрезмерная нагрузка на сеть вызвала короткое замыкание и привела к потере имущества — садовый дом был полностью уничтожен огнем, повреждена кровля. Сам пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В конце 2021 года случилось ещё несколько пожаров. Один из них произошел днем в многоквартирном доме на улице Розы Люксембург в Иркутске. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались двенадцать человек, включая двоих детей. Чудом никто не пострадал. Жизнь жильцов этого дома под угрозу поставили люди, проживающие в квартире на 2 этаже. Найти причину возгорания дознавателям не составило труда. На столе в одной из комнат находилось обуглившееся майнинговое оборудование.

Житель Иркутска, разместивший «ферму» в гаражном боксе на улице Байкальской, лишился транспортного средства. Бытовой удлинитель, к которому майнер подключил несколько приборов, не выдержал нагрузки и полыхнул. Огонь моментально распространился на личные вещи и автомобиль Toyota Town Ace.

31 декабря 2021 года в гараже на улице Лесной в селе Сосновка Усольского района огнем были повреждены сгораемые части Nissan Qashqai. Как и в предыдущем случае, майнер устроил своему автомобилю опасное «соседство», запитав криптоприборы в одну сеть.

Это лишь малая часть пожаров, которая происходит на территории Иркутской области по вине майнеров, заявили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области новый год начался с большого количества бытовых пожаров. На12 января зарегистрировано уже 192 пожара, погибли 13 человек, девять человек получили травмы.

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